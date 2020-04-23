Найманці Путіна на Донбасі поранили двох українських воїнів і отримали потужну відповідь
В четвер, 23 квітня, збройні формування РФ на Донбасі підступно обстріляли позиції Об’єднаних сил України, поранивши двох військових.
Як повідомив прес-центр ООС, проти захисників Новомихайлівки противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців отримали осколкові поранення.
Воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу.
"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч", – йдеться в повідомленні.
Втрати серед терористів наразі уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня російські війська вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, за що й поплатилися – за даними розвідки, наші підрозділи поранили двох найманців.