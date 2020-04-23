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23 квітня • оновлено в 16:37
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Найманці Путіна на Донбасі поранили двох українських воїнів і отримали потужну відповідь

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В четвер, 23 квітня, збройні формування РФ на Донбасі підступно обстріляли позиції Об’єднаних сил України, поранивши двох військових.

Як повідомив прес-центр ООС, проти захисників Новомихайлівки противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців отримали осколкові поранення.

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Воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч", – йдеться в повідомленні.

Втрати серед терористів наразі уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня російські війська вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, за що й поплатилися – за даними розвідки, наші підрозділи поранили двох найманців.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна Донбас
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