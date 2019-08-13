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Найманці Путіна атакували ЗСУ на Донбасі: є поранений

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У понеділок, 12 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню.

Так, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС. У результаті один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів, а в районі угруповання "Північ" – два.

З початку поточної доби, 13 серпня, терористи тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли:

неподалік від Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

в районі Водяного – зі стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Найманці Путіна атакували ЗСУ на Донбасі: є поранений

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у пресцентрі ООС запевнили, що штаб Операції Об'єднаних сил не приховує жодних даних про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини Росії
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Golan Sim
Golan Sim
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, майдановские нацисты продолжают ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и красиво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Я так понимаю методичку "потерь нет" отменили?
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