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9 лютого • оновлено в 18:59
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Втік по-тихому? В "ЛНР" занепокоїлися через зникнення найманця Лусваргі

8.7т
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У "ЛНР" заявили про зникнення найманця з Бразилії Рафаеля Лусваргі, який був засуджений в Україні до 13 років в'язниці і виданий терористам у рамках великого обміну полоненими 29 лютого.

Відповідні повідомлення, які з'явилися в соціальних мережах, показав в своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Відзначається, що найманець спочатку був доставлений у лікарню, а після обстеження зник у невідомому напрямку.

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Найманець Рафаель Лусваргі зник у "ЛНР"

Найманець Рафаель Лусваргі зник у "ЛНР"

lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вот так потихому любители сруцкаго мира сье..буют из этого самого сруцкаго мира.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Боится, как Болотов, Дремов, Моторола, Гиви, Бетмен, Мозговой червям привет передать.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
он красавчик и работает сейчас наташкой в кизяков , потом они его за большие деньги продадут в притоны осетии и абхазии ---очередь по предварительной записи !
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