Втік по-тихому? В "ЛНР" занепокоїлися через зникнення найманця Лусваргі

У "ЛНР" заявили про зникнення найманця з Бразилії Рафаеля Лусваргі, який був засуджений в Україні до 13 років в'язниці і виданий терористам у рамках великого обміну полоненими 29 лютого.

Відповідні повідомлення, які з'явилися в соціальних мережах, показав в своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Відзначається, що найманець спочатку був доставлений у лікарню, а після обстеження зник у невідомому напрямку.

Найманець Рафаель Лусваргі зник у "ЛНР" lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 травня 2018 року Лусваргі був затриманий активістами "С-14" в Києві. Пізніше в СБУ розповіли про те, як бразилець воював проти України на боці терористів "ДНР".

Суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 29 грудня Україна видала Лусваргі терористам "ЛНР".

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