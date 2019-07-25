"Найближчим часом": Денисова зробила гучну заяву про звільнення полонених моряків

Переговори про звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це на брифінгу в четвер, 25 липня, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, передає "Укрінформ".

За її словами, зараз також тривають переговори між зарубіжними відомствами України і Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Новини СБУ відпустила моряків із затриманого корабля Росії

"І я дякую Володимиру Зеленському за всі зусилля, які він докладає до звільнення військовополонених моряків і всіх громадян, яких утримують сьогодні в пенітенціарних установах Російської Федерації. І я переконана, що найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення", - зазначила вона.

Полонені українські моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Денисова повідомила, що Україна досягла домовленостей з Росією про повернення українських військовополонених моряків, захоплених в Чорному морі в листопаді 2018 року.

При цьому адвокат моряків заявив, що йому нічого невідомо про подібні домовленості з Росією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!