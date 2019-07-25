"Найближчим часом": Денисова зробила гучну заяву про звільнення полонених моряків

Переговори про звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.
Про це на брифінгу в четвер, 25 липня, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, передає "Укрінформ".
За її словами, зараз також тривають переговори між зарубіжними відомствами України і Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
"І я дякую Володимиру Зеленському за всі зусилля, які він докладає до звільнення військовополонених моряків і всіх громадян, яких утримують сьогодні в пенітенціарних установах Російської Федерації. І я переконана, що найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення", - зазначила вона.
Полонені українські моряки
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Денисова повідомила, що Україна досягла домовленостей з Росією про повернення українських військовополонених моряків, захоплених в Чорному морі в листопаді 2018 року.
При цьому адвокат моряків заявив, що йому нічого невідомо про подібні домовленості з Росією.
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