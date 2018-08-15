Найближчим часом буде штурм: у ЗСУ заговорили про звільнення Донбасу

Найближчим часом українські військові можуть піти на штурм, щоб звільнити окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це розповів юний боєць "Королівської" бригади ЗСУ Роман Карапінка сайту "24 каналу". Він пояснив, що брати укріплені споруди терористів на Донбасі є непростим завданням.

"Звільнення Донбасу і луганських територій - це своєрідний штурм, який потребує високої кваліфікації. Далеко не кожен боєць зможе піти на штурм в умовах тривалого ведення позиційної війни. Як би він не кричав, що здатен. Проте думаю, що найближчим часом буде штурм. Бо армія підіймається, переоформлюється, тактика й стратегія ведення бою змінюється. Найближчим часом штурм – це більш, ніж реально", - пояснив він.

Карапінка вважає, що війна триває так довго, тому що на вищих рівнях влада не може між собою домовитися.

Роман Карапінка 24 канал

"Але щодо штурму. Кожен має зрозуміти, що це непроста штука. Геть не просто брати фортифікаційні споруди, які за 4 роки тільки укріпилися. Без впевненої кваліфікації військових і розглядання тактичної операції: наступу, штурму, зачистки – це дуже складно. Згадай 2014-й рік: скільки було невиправданих жертв. Прикро. Треба цього уникнути", - наголосив боєць.

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