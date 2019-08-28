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Найбільша помилка Путіна: названа причина війни на Донбасі

22.2т Читати матеріал російською

Керівництво Росії зробило "грубу політичну помилку" щодо України. Допоки ця помилка не буде усвідомлена, серйозні зміни ситуації на Донбасі неможливі.

Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський політолог, історик, радник екс-президента Радянського союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко.

"Найбільша політична помилка російського керівництва полягає в тому, що воно де-факто по сьогоднішній день не визнало Україну суверенною державою і плекає якісь незрозумілі мені ілюзії про те, що її можна повернути – чи то як частину якогось нового державного утворення, чи то як сферу свого виняткового політичного впливу", – заявив він.

Володимир Путін на військово-морському параді

Володимир Путін на військово-морському параді

Офіційний сайт президента РФ

"І допоки російська сторона не усвідомлює, що Європа змінилася, що світ змінився, що Росія – не Радянський Союз, що Україна – суверенна держава, очікувати якихось серйозних змін в цій ситуації не доводиться", – переконаний Мироненко.

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Він також зауважив, що частково Європейський Союз "зберігає у російських керівників цю ілюзію", коли, намагаючись зберегти для Росії можливість повернення в клуб світових країн-лідерів, весь час озирається на позицію Кремля.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в блозі OBOZREVATEL дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав: Україна і Захід мають "козир" в діалозі з Росією. Якщо цей "козир" буде використаний в повній мірі, можна домогтися того, що "російські війська заберуться геть з Донбасу".

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Віктор Мироненко Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Донбасу Новини Росії
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"советник экс-президента Советского союза Михаила Горбачева" - всё, дальше можно не читать. Благодаря таким "советниками" проявился "гений" меченого и теперь мы "наслаждаемся" плодами перестройки.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мироненко...какая то русская фамилия...
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