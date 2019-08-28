Найбільша помилка Путіна: названа причина війни на Донбасі

Керівництво Росії зробило "грубу політичну помилку" щодо України. Допоки ця помилка не буде усвідомлена, серйозні зміни ситуації на Донбасі неможливі.

Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський політолог, історик, радник екс-президента Радянського союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко.

"Найбільша політична помилка російського керівництва полягає в тому, що воно де-факто по сьогоднішній день не визнало Україну суверенною державою і плекає якісь незрозумілі мені ілюзії про те, що її можна повернути – чи то як частину якогось нового державного утворення, чи то як сферу свого виняткового політичного впливу", – заявив він.

Володимир Путін на військово-морському параді Офіційний сайт президента РФ

"І допоки російська сторона не усвідомлює, що Європа змінилася, що світ змінився, що Росія – не Радянський Союз, що Україна – суверенна держава, очікувати якихось серйозних змін в цій ситуації не доводиться", – переконаний Мироненко.

Він також зауважив, що частково Європейський Союз "зберігає у російських керівників цю ілюзію", коли, намагаючись зберегти для Росії можливість повернення в клуб світових країн-лідерів, весь час озирається на позицію Кремля.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в блозі OBOZREVATEL дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав: Україна і Захід мають "козир" в діалозі з Росією. Якщо цей "козир" буде використаний в повній мірі, можна домогтися того, що "російські війська заберуться геть з Донбасу".

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