Одеса стала 11-ю у Європі за рівнем злочинності: в антирейтинзі ще чотири міста України

У рейтинзі найбільш кримінальних міст Європи Одеса посіла 11 місце.

Її індекс – 52,71 (індекс першого в рейтингу міста – Бірмінгема – 64,75). Про це свідчать дані дослідження за останні півроку, оприлюдненого на сайті Numbeo.

У топ потрапили ще чотири українських міста – Дніпро (14-те місце), Харків (24), Київ (30), Львів (51).

"Ми вважаємо рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень між 20 і 40 – низьким, між 40 і 60 – помірним, між 60 і 80 – високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 – дуже високим", – сказано в повідомленні.

Карта злочинності в Європі. Скриншот

Зазначимо, в трійці лідерів найбільш кримінальних міст – Бірмінгем, Бретфорд і Манчестер (Великобританія).

Перша десятка "антирейтингу". Скриншот

Одеса – на 11-му місці. Скриншот

Київ потрапив у топ-30 Скриншот

Львів опинився відразу після Франкфутра. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна зайняла перше місце за рівнем злочинності за першу половину 2020-го в рейтинзі країн Європи з показником 48,84.