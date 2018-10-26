''Нахабна брехня'': ОБСЄ розгромили за ''загравання'' із Росією щодо війни на Донбасі

Заява першого заступника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга про те, що на Донбасі немає доказів військового вторгнення російських військ, є брехнею.

Відповідну заяву зробив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц у Facebook, нагадавши про ще одне висловлювання.

"Ще він сказав, що "російську форму можна купити де завгодно", і спостерігачі також нібито бачили на Донбасі емблеми військ Німеччини та Іспанії", — написав він.

На думку офіцера ЗСУ, представник ОБСЄ відкрито став на бік країни-агресора.

"Просто черговий треш від Саші. Чергова нахабна брехня, загравання і симпатії країні-агресору. А як же принципи нейтральності? Напевно, він про це не знає", — додав він.

Також офіцер опублікував нарізку знімків, на яких ОБСЄ раніше фіксувала військову техніку РФ.

Крім того, про заяву Хуга висловився журналіст Андрій Цаплієнко, назвавши її "ганебною".

"Пан Хуг, для вас не є доказом новітні установки РЕБ, які випускаються виключно в Росії і стоять тільки на озброєнні в Федерації, і які ваш "безпілотник" зафіксував в Дебальцевому три місяці тому? Або ж ЗРК "Оса", яку ваш гвинтокрилий спостерігач помітив на цьому тижні? Або ваші фахівці не проводили аналіз вибухової речовини на розірваному авто, в якому загинув біля села Пришиб ваш колега Джозеф Стоун? Ви не читали після його загибелі роздруківки радіоперехоплення переговорів тих, кого ви не побачили?" - звернувся він до представника ОБСЄ на сторінці в Facebook.

Цаплієнко додав, що вірив в порядність Хуга, тому що особисто спілкувався з ним не один раз.

"Я бачив ваше шоковане лице, пан Хуг, на місці падіння малазійського "Боїнга". Тоді я думав, що переді мною людина, яка хоче зупинити цей жах. Я розумію, що ви були обмежені мандатом місії. Але хіба мандатом можна обмежити совість і не сказати правду про війну, яка зараз йде в Європі ... Якби агресором була не Росія, а, скажімо, африканська країна, сліди втручання ви зафіксували б вже в перші дні війни", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хуг поставив на місце терористів "ЛНР", які стверджували, ніби спостерігачі місії співпрацюють з українськими спецслужбами.