После гибели двоих морпехов и для поиска пропавшего Ярослава Журавля из 137-го батальона президент Владимир Зеленский заявил, что берет поиски под личный контроль. К сожалению, на поисках Журавля это не отразилось - его нашел противник уже мертвым. Мне казалось, что личный контроль президента подразумевает какое-то изучение обстановки, разбор ситуации, выводы.

Но 5 августа президент Зеленский наградил орденами тех, кто принимал участие в операции. Трое морпехов 137-го батальона были награждены посмертно, а один морпех был награжден живым орденами "За мужність 3-го ступеню". В этот момент стало очевидно, что никакого "личного контроля" в этой ситуации на самом деле Зеленский не организовал и никакого понимания происшедшего нет ни у президента, ни у министра обороны Андрея Тарана, ни у главкома ВСУ Руслана Хомчака, которые подавали списки на награждение.

На видео с нашлемной камеры погибшего Николая Илина четко видно и слышно, как боец, которому лично вручил орден президент, бросает офицера - командира группы и медика Илина, и убегает обратно. Именно с просмотра того видео следовало начинать расследование событий по гибели трех морпехов. Это видео смотрели все, сотни тысяч людей, кого интересовали эти события, как можно было это проигнорировать?

Да, это проблема всей нашей армии, когда людей набирают всех подряд, не дают им подготовки и потому не все могут адекватно проходят проверку боем.

Но на каком основании Верховный Главнокомандующий ПООЩРИЛ боевым орденом матроса, разведчика, который БРОСИЛ своих боевых товарищей под обстрелом врага?

Он остался жив, и выполнять задачу по спасению его раненого командира - Ярослава Журавля остались только один офицер - командир эвакуационной группы, и медик Илин. Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и тоже погиб. А оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.

Единственный воин, который выполнял задачу до конца, был офицер, командовавший эвакуационной группой. Но этого офицера Зеленский не наградил, ни министр обороны ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представило к ордену.

Почему же наградили не достойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу своего командира, которого награжденный за мужество испугался вытаскивать.

То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на излечении в госпитале, орден не дали. Хотя награды нужны прежде всего тем, кто берет на себя ответственность, а не тем, кто ближе к начальству.

Это говорит о том, что "совок" и показуха продолжают царить в нашей армии. Что никакого After action review - разбора операции, что является одним из ключевых НАТОвских стандартов, в ВСУ нет. Это значит, что слова Зеленского о "личном контроле" - пустопорожняя болтовня - не знает Зеленский ничего о происшедшем, не интересовался и спрашивал даже.

Вместо этого президент пишет, как он целые сутки ездил по фронту и общался с солдатами, и показывает постановочные снимки с бойцами. Владимир Александрович, так вы определитесь, для вас армия - это просто массовка, фон для съемок, или вы хотя бы чуть-чуть начнете вникать в свои обязанности и задачи как Главнокомандующего? "Личный контроль" на деле обернулся лицемерием.