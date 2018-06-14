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"Нагадує 2014 рік": волонтер розповіла про проблеми ЗСУ на Донбасі

1.5тЧитати новину російською

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові знову стикаються з проблемою забезпечення.

Про це в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV розповіла українська співачка, актриса і волонтер Алла Мартинюк.

"На жаль, мало що змінилося в забезпеченні наших військових... Зараз все погано стало із забезпеченням, мені це нагадує 2014 рік. Я не розумію, як таке може бути - п'ятий рік війни і немає всього необхідного", - заявила Мартинюк.

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"Наприклад, зараз заїхала бригада в Піски. Вони живуть в таких умовах, що і грибок, і вологість дуже сильна. Досі немає прицілів, просять біноклі, прилади нічного бачення. Вже стільки було завезено, де вони все? Звичайна плівка для утеплення та ізоляції - вона є у нас у штабах, але я не розумію, чому її не видають, чому це волонтери повинні возити", - розповіла вона.

За словами волонтера, питання забезпечення є проблемним в окремих бригадах, і багато що залежить від командирів.

"Багато військових кажуть - ми даємо заявки, але це втрачається. Як таке може бути?" - зазначила Мартинюк.

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"З настанням спеки є скарги на форму, яку виготовляють для ЗСУ - вона дуже тепла і в ній людина просто плавиться. Тому просять, щоб купували їм легшу форму", - додала вона.

Як повідомляв ObozTV , раніше військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував терміни нового загострення на Донбасі.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіГрані війни
Місце
Україна
Об'єкти
Новини Донбасуволонтерство
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