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9 січня • оновлено в 14:48
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"Нагадує 2014-й": німецький журналіст знайшов моторошний збіг у катастрофі борту МАУ і МН-17

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Політичний редактор німецького видання Bild Юліан Репке опублікував фото іранських ЗМІ з обгорілими весільними карточками загиблих пасажирів рейсу МАУ Тегеран – Київ. Він порівняв його з аналогічною світлиною, на якій терористи "ДНР" позують на камеру з речами пасажирів малайзійського Boeing, збитого на Донбасі у 2014 році.

Порівняння моторошних кадрів він здійснив на своїй сторінці у Twitter, дорікнувши іранським фотокореспондентам цинічністю.

"ISNA показує весільні фотографії загиблих пасажирів авіакомпанії МАУ, що лежать між уламками. Псевдопорядність мулл, котрі вбивають, навряд може бути більш огидною. Багато що нагадує про 2014..." – провів він аналогію.

Катастрофи МН-17 і МАУ

Катастрофи МН-17 і МАУ

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Терористи "ДНР" позували з речами загиблих пасажирів МН-17

Терористи "ДНР" позували з речами загиблих пасажирів МН-17

Twitter Юліана Репке

Іранці опублікували фото речей загиблих пасажирів літака МАУ

Іранці опублікували фото речей загиблих пасажирів літака МАУ

Twitter Юліана Репке

Як повідомляв OBOZREVATEL, Репке вважає, що найбільш імовірною причиною аварії українського Boeing 737-800 МАУ в Тегерані є влучання в нього ракетою. Він провів своє розслідування і знайшов докази.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото сім'ї терориста "ДНР" Сергія Данилова, одягненої в речі жертв катастрофи малайзійського Boeing, який збили російські окупанти над Донбасом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Іран
Теги
МАУ Боїнг МН17
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Крым Андрей
Крым Андрей
Выкапываем старые фейки, с порезанными фотками, фотки, где воины укладывали вещи в специальные контейнера? Ну стадо жрёт, чего же не повторить да? Там еще с останками погибших позировали, если обрезать снимочки удачно.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
и да,почерк цру ,наиплицо.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да там совпадений уйма. И там и там Боинг. И там и там вокруг воздух, снизу земля а сверху небо. И там и там все произошло на одной и той же планете и что самое жуткое, в одной и той же Солнечной системе.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Pavlov Dmitry, и там, и там пукистанские холопы абсолютно ни при чем:))
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