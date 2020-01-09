"Нагадує 2014-й": німецький журналіст знайшов моторошний збіг у катастрофі борту МАУ і МН-17

Політичний редактор німецького видання Bild Юліан Репке опублікував фото іранських ЗМІ з обгорілими весільними карточками загиблих пасажирів рейсу МАУ Тегеран – Київ. Він порівняв його з аналогічною світлиною, на якій терористи "ДНР" позують на камеру з речами пасажирів малайзійського Boeing, збитого на Донбасі у 2014 році.

Порівняння моторошних кадрів він здійснив на своїй сторінці у Twitter, дорікнувши іранським фотокореспондентам цинічністю.

"ISNA показує весільні фотографії загиблих пасажирів авіакомпанії МАУ, що лежать між уламками. Псевдопорядність мулл, котрі вбивають, навряд може бути більш огидною. Багато що нагадує про 2014..." – провів він аналогію.

Катастрофи МН-17 і МАУ

Терористи "ДНР" позували з речами загиблих пасажирів МН-17 Twitter Юліана Репке

Іранці опублікували фото речей загиблих пасажирів літака МАУ Twitter Юліана Репке

ISNA zeigt zwischen den Wrackteilen liegende Hochzeitsfotos getöteter Ukraine-Airlines-Passagiere.

Die Braut wird dabei gepixelt.

Der Pseudo-Anstand der mordenden Mullahs könnte kaum ekelerregender sein. Vieles erinnert an 2014 (rechts) ... pic.twitter.com/0lElNWgRGJ - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Репке вважає, що найбільш імовірною причиною аварії українського Boeing 737-800 МАУ в Тегерані є влучання в нього ракетою. Він провів своє розслідування і знайшов докази.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото сім'ї терориста "ДНР" Сергія Данилова, одягненої в речі жертв катастрофи малайзійського Boeing, який збили російські окупанти над Донбасом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram