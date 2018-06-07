"Нагадаємо Іловайськ!" Ватажок "ДНР" пригрозив Україні новим котлом

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що у разі наступу Збройних сил України на Донбасі їх чекає повторення Іловайського і Дебальцевського котлів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Злочинець додав, що до такого сценарію нібито готуються не тільки його поплічники, а й звичайні мешканці тимчасово окупованих регіонів. Гучну погрозу він озвучив під час прямого включення по скайпу в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, бурхливі агресивні випади на адресу України, яка повертає свої території, захоплені російськими окупантами та їх посіпаками, Захарченко продемонстрував після питання ведучого про те, чи зможуть його спільники відбити атаку української армії.

"Ви знаєте, ну ось з урахуванням того, що ми вже п'ятий рік воюємо, і те, що зараз відбувається, ми насправді чекали і готувалися до цього вже не один місяць і навіть сказати не один рік. Тому не тільки готові її відбити - ми готові відбити її так, щоб нагадати і про Іловайський котел, і про Дебальцевський", - висловився терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарченко заявив, що бойовики "залишають за собою право" відкривати вогонь з РСЗВ "Чебурашка" у разі загрози з боку сил України під час проведення ними навчань в Азовському морі.