Нафта потекла в море: стало відомо про жахливі наслідки аварії з танкером у Одесі

Затонулий біля берегів Одеси вранці 22 листопада танкер "Делфі" під молдавським прапором став причиною екологічного лиха в Чорному морі.
Пальне, що вилилося з судна, в 53 рази перевищило допустимий вміст забрудненості в морській воді. Про це на своїй сторінці в Facebook написав новопризначений в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов (щоб подивитися фотографії, проскрольте сторінку до кінця).
Біля берегів Одеси затонув танкер
Facebook В'ячеслава Грубого (скріншот відео)
"Інспектори провели відбір проб води на місці перебування підтопленого танкера. В підсумку встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів в 53 рази на місці аварії. Тут проводиться постійний моніторинг, присутні державні інспектори", – повідомив чиновник.
Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)
Facebook Єгора Фірсова
Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)
Facebook Єгора Фірсова
Він також зазначив, що представники Державної екологічної інспекції, відповідно до закону, почали розраховувати збитки, завдані танкером довкіллю, з подальшим зверненням з претензією про відшкодування їх державі.
Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)
Facebook Єгора Фірсова
Біля берегів Одеси затонув танкер
Facebook В'ячеслава Грубого (скриншот відео)
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
В Одесі 21 листопада почався сильний ураган, вирвавши декілька десятків дерев.
Вночі через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину і почав тонути.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS на вимогу судновласника
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Кораблетрощу в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram