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22 листопада • оновлено в 16:57
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Нафта потекла в море: стало відомо про жахливі наслідки аварії з танкером у Одесі

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Затонулий біля берегів Одеси вранці 22 листопада танкер "Делфі" під молдавським прапором став причиною екологічного лиха в Чорному морі.

Пальне, що вилилося з судна, в 53 рази перевищило допустимий вміст забрудненості в морській воді. Про це на своїй сторінці в Facebook написав новопризначений в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов (щоб подивитися фотографії, проскрольте сторінку до кінця).

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Facebook В'ячеслава Грубого (скріншот відео)

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В Азовському морі розлилася нафта

"Інспектори провели відбір проб води на місці перебування підтопленого танкера. В підсумку встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів в 53 рази на місці аварії. Тут проводиться постійний моніторинг, присутні державні інспектори", – повідомив чиновник.

Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)

Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)

Facebook Єгора Фірсова

Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)

Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)

Facebook Єгора Фірсова

Він також зазначив, що представники Державної екологічної інспекції, відповідно до закону, почали розраховувати збитки, завдані танкером довкіллю, з подальшим зверненням з претензією про відшкодування їх державі.

Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)

Нафтова пляма біля берегів Одеси (скриншот документів)

Facebook Єгора Фірсова

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Facebook В'ячеслава Грубого (скриншот відео)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Олександр Закладной
Місце
Україна Одеса
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