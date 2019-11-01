Росіян на Донбасі немає? Наєв розкрив дані про найманців "Л/ДНР" в зоні ООС

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя", глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич засумнівався в тому, чи присутні війська РФ на Донбасі.

Так, в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 1 листопада, політик поставив відповідне запитання заступнику начальника Генштабу ЗСУ, колишньому керівнику ООС Сергію Наєву (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви сказали, що відбувається ротація російських військ, це дійсно російські війська? Тому місія ОБСЄ з 2015 року не зафіксувала їх там", – запитав він.

"Я говорив про російські війська уздовж державного кордону в межах Донецької та Луганської області, там де триває операція ООС.

Безпосередньо на тимчасово окупованій території знаходяться бригади та інші військові частини 1 і 2 армійських корпусів [корпусу "ДНР" і "ЛНР"], які організаційно входять до складу 8-ї загальновійськової армії, штаб якої знаходиться в Ростові", – відповів військовий.

Сергій Наєв Антикор

Від також додав, що незаконні збройні формування знаходяться біля лінії розмежування на ротаційній основі й сильного їх накопичення не спостерігається.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Нестор Шуфрич заявив, що якби на Донбасі знаходилися російські військові, громадяни РФ були б серед полонених в української сторони.

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