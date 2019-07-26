Надрукували 1 млн євро: у Києві затримали банду фальшивомонетників

У Києві в п'ятницю, 26 липня, затримали групу осіб, які підозрюються у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти в столиці.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Підозру оголосили трьом порушникам.
"Під час досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі. У ході проведення другого етапу спецоперації зловмисники були затримані і проведено обшук у приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту. В ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тис. купюр з ознаками підробки номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тис. євро", – сказано в повідомленні.
Фальшиві гроші
Podrobnosti.ua
Відзначається, що затриманим особам оголошено підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї).
До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко погіршилася ситуація з фальшивими грошима. Зараз підробки становлять п'яту частину тіньових фінансових коштів країни.
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