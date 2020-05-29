"Надовго сядуть до в'язниці": Аваков зробив заяву щодо "розбірок у стилі 90-х" під Броварами

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що причиною перестрілки в Броварах став конфлікт за поділ ринку між двома перевізниками в Київській області.

Як ідеться в його зверненні, у перестрілці брали участь 67 осіб, з яких 28 уже затримані, а 22-м оголосили про підозру. Аваков заявив, що ці люди надовго сядуть до в'язниці.

"Ми розраховуємо, що за підтримки Офісу Генерального прокурора завтра в судах їм буде подано безальтернативний арешт, і ці люди надовго сядуть до в'язниці. Щоб у майбутньому не брати участь у таких сутичках на вулицях. А такий бандитський спосіб заробітку грошей, ніколи не повторювався", – сказав Арсен Аваков.

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Також він розповів про те, що в конфлікті брали участь два перевізники, які заробляли на пасажирській сфері нелегальні гроші.

"Між Броварами та Києвом щодня курсує низка маршрутних таксі. Вартість квитка в середньому – 14 гривень. Це 600 тисяч гривень заробітку в день, а за рік – близько 220 млн гривень. Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень – легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізника – ні. Саме за ці кошти для з'ясування відносин між собою вони найняли бандитів і "забили стрілку", як у 90-ті, яка закінчилася стріляниною в житловому масиві Броварів", – сказав міністр МВС.

Він також зазначив, що троє учасників перестрілки перебувають у лікарні, а погодилися вони в цьому взяти участь за 800 гривень у день. При цьому, через те, що кілька куль потрапили в вікна житлових будинків, перестрілку кваліфікують як тяжкий злочин, скоєний групою осіб – проти організаторів буде відкрито окреме провадження.

"Крім цього, поліція перевірить прозорість тендерів на розподіл квот на перевезення посадовими особами обласної влади, де інтереси перевізників стоять, на жаль, вище інтересів людей", – підсумував Аваков.

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