Над Україною пронеслися бомбардувальники США: в мережі показали фото
Зранку 29 травня повітряний простір України перетнули два стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, що належать ВПС США.
Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ на сторінці у Facebook, публікуючи фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що супровід американських літаків заданим маршрутом здійснили винищувачі українських ПС – пара Су-27 та пара МіГ-29.
"Українські льотчики підхопили естафету від польських пілотів, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер для досягнення взаємо сумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу", – пояснили в Командуванні ПС ЗСУ.
Там також підкреслили, що бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли із американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію декількох європейських країн, зокрема, Польщі та України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня літаки повітряної поліції НАТО з Румунії, Болгарії та Туреччини перехопили авіацію Росії над водами Чорного моря.