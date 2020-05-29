Над Україною пронеслися бомбардувальники США: в мережі показали фото

Зранку 29 травня повітряний простір України перетнули два стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, що належать ВПС США.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ на сторінці у Facebook, публікуючи фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що супровід американських літаків заданим маршрутом здійснили винищувачі українських ПС – пара Су-27 та пара МіГ-29.

Американські бомбардувальники B-1B Lancer пролетіли над Україною Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Українські льотчики підхопили естафету від польських пілотів, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер для досягнення взаємо сумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу", – пояснили в Командуванні ПС ЗСУ.

Американські бомбардувальники B-1B Lancer пролетіли над Україною Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Там також підкреслили, що бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли із американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію декількох європейських країн, зокрема, Польщі та України.

Американські бомбардувальники B-1B Lancer пролетіли над Україною Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Американські бомбардувальники B-1B Lancer пролетіли над Україною Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня літаки повітряної поліції НАТО з Румунії, Болгарії та Туреччини перехопили авіацію Росії над водами Чорного моря.

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