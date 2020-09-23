Над Україною пролетіли стратегічні бомбардувальники США і літаки-"розвідники" Британії

У рамках міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" у повітряний простір України 23 вересня увійшла пара стратегічних бомбардувальників США В-52H.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ. Літаки супроводжували українські винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації.

Українські літаки супроводжують В-52H. Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони й надають США, країнам НАТО і ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора", – сказано в повідомленні.

"Думская" пише, що B-52 Strstofortress помітили над Одеською областю, вони пройшли з півночі на південь. Для їх супроводу піднімалася пара винищувачів Су-27 чергової ланки Повітряних сил України, що базується на одеському аеродромі "Шкільний".

Маршрут літака. Думская

Також над Чорним морем у районі кримського узбережжя 23 вересня перебували відразу кілька літаків НАТО: три RC-135, патрульний P-8 Poseidon та британський літак розвідки й цілевказівки Sentinel R1.

У районі дельти Дунаю сканував простір E-3CF системи АВАКС, а над Затокою баражував заправник Airbus KC2 Voyager ВВС Великобританії, створений на базі далекомагістрального Airbus A-330.

Літаки, які взяли участь у навчаннях. Думская

Зазначається, що такі польоти проводяться вперше за всю історію відносин України з партнерами з Північноатлантичного Альянсу.

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