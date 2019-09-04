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4 вересня • оновлено в 21:36
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Над мостом у Станиці Луганській підняли прапори "ЛНР": що відбувається

1.9т Читати матеріал російською

У "ЛНР" відреагували на українські прапори на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої у відповідь.

Підтверджуючі фото опублікували в сепаратистському Telegram-каналі Inside Donetsk (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Терористи в дусі пропаганди написали про те, що Україна підняла свої прапори замість того, щоб ремонтувати міст. За фактом же саме "ЛНР" продовжує саботувати Мінські домовленості щодо конструкції.

Україна вивісила свої прапори на мосту в Станиці

Україна вивісила свої прапори на мосту в Станиці

Inside Donetsk

Терористи підняли на мосту прапори "ЛНР"

Терористи підняли на мосту прапори "ЛНР"

Inside Donetsk

Відзначимо, з боку ОРДЛО демонтаж не проведено, оскільки окупанти "висували незрозумілі вимоги щодо деталізації запланованих робіт" і не допустили до себе українських фахівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
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