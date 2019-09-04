Над мостом у Станиці Луганській підняли прапори "ЛНР": що відбувається

У "ЛНР" відреагували на українські прапори на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої у відповідь.

Підтверджуючі фото опублікували в сепаратистському Telegram-каналі Inside Donetsk (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Терористи в дусі пропаганди написали про те, що Україна підняла свої прапори замість того, щоб ремонтувати міст. За фактом же саме "ЛНР" продовжує саботувати Мінські домовленості щодо конструкції.

Україна вивісила свої прапори на мосту в Станиці Inside Donetsk

Терористи підняли на мосту прапори "ЛНР" Inside Donetsk

Відзначимо, з боку ОРДЛО демонтаж не проведено, оскільки окупанти "висували незрозумілі вимоги щодо деталізації запланованих робіт" і не допустили до себе українських фахівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінуванні Україною території біля моста.

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