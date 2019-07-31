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Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух

8.6т Читати матеріал російською

У середу, 31 липня, в окупованій Горлівці на Донбасі пролунав потужний вибух.

Про це повідомила в Twitter користувач під ніком Vel East (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Стою сьогодні вранці на кухні біля вікна, в руках гарячий чай, дивлюся на місто. І тут на горизонті виростає сизо-блакитний "грибок". А через кілька секунд ударна хвиля. Гарячий чай на мені, я вже далеко не біля вікна, у всіх машин виє сигналізація. Фото лише через хвилину зробила", – написала вона.

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Вибух у Горлівці

Вибух у Горлівці

Соцмережі

У коментарях під постом місцева жителька додала, що вибух трапився о 9 ранку. Також стало відомо, що НП мала місце в мікрорайоні "Строитель", де розміщуються підрозділи незаконних збройних формувань.

Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух
Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух
Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух
Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух
Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух
Над містом піднявся "гриб": на Донбасі прогримів потужний вибух

Як уточнюють "Факти" з посиланням на джерела в ОРДЛО, вибух 31 липня став не першим.

"Місцева станція переливання крові ось уже три доби працює в цілодобовому режимі. "Швидкі" носяться в супроводі автомобілів із номерами місцевого воїнства. В "орків" НП за НП: 29 липня приблизно о 8:15 ранку "здригнулася" вся Горлівка: вибух був настільки потужним, що у декого міжкімнатні двері знесло з петель і шибки місцями полопалися", – розповіло джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в Горлівці у результаті вибуху загинув місцевий житель 1980 року народження.

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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Обдроченцы уронили ящик российской гуманитарной тушенки ...
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
предлагаю.всем адекватным покинуть сию помойку.пусть чубатые варятся в своем дерьме.
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
-Фото только через минуту сделала", – написала она.для кастрюль самое то.хавайте силос животные.
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