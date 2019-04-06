Над Кримом пронісся літак США: що сталося

Патрульний протичовновий літак Сполучених Штатів Boeing P-8A Poseidon провів розвідку в районі окупованого Криму.

Літак з бортовим номером 168 852 входить до складу 26-ї патрульної ескадрильї американських військово-морських сил, повідомляє у Twitter авіаційний ресурс PlaneRadar.

За попередніми даними, відповідна ескадрилья базується у Флориді.

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PlaneRadar

Нагадаємо, раніше ракетний есмінець ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибув у Чорне море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відповідь сили Чорноморського флоту Російської Федерації приступили до спостереження за американським есмінцем.

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