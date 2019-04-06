Над Кримом пронісся літак США: що сталося

Патрульний протичовновий літак Сполучених Штатів Boeing P-8A Poseidon провів розвідку в районі окупованого Криму.
Літак з бортовим номером 168 852 входить до складу 26-ї патрульної ескадрильї американських військово-морських сил, повідомляє у Twitter авіаційний ресурс PlaneRadar.
За попередніми даними, відповідна ескадрилья базується у Флориді.
PlaneRadar
19:15 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 5 квітня 2019 р
Патрульний протичовновий літак, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-26), з бортовим номером 168 852, виконує розвідувальний політ вздовж Чорноморського узбережжя Россіі🇷🇺.
#USNAVY #Poseidon # P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/I4HiaV06Ry
Нагадаємо, раніше ракетний есмінець ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибув у Чорне море.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у відповідь сили Чорноморського флоту Російської Федерації приступили до спостереження за американським есмінцем.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".