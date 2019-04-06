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Над Кримом пронісся літак США: що сталося

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Патрульний протичовновий літак Сполучених Штатів Boeing P-8A Poseidon провів розвідку в районі окупованого Криму.

Літак з бортовим номером 168 852 входить до складу 26-ї патрульної ескадрильї американських військово-морських сил, повідомляє у Twitter авіаційний ресурс PlaneRadar.

За попередніми даними, відповідна ескадрилья базується у Флориді.

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Над Кримом пронісся літак США: що сталося

PlaneRadar

Над Кримом пронісся літак США: що сталося

Нагадаємо, раніше ракетний есмінець ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибув у Чорне море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відповідь сили Чорноморського флоту Російської Федерації приступили до спостереження за американським есмінцем.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
PlaneRadar @ ua4wiy_ Следовать за @ ua4wiy_ Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, России,а не " в районе оккупированного Крыма."
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, уволь дебила, который пишет заголовки!!!
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вованов вован
вованов вован
Бухгалтер Борис, Обоз только перепечатывает, причем вырывая из контекста, все его самостоятельное творчество это и есть заголовки, призванные привлечь трафик, а значит и бабло, уволить это означает потерять доход для хаве Бродского, и я, например, потеряю частично из-за этого интерес для развлечения здесь
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Johnson David
Johnson David
как надоел уже дебилизм СМИ. не то что читать а просто заглядывать уже тошно. самолет сша пронесся НАД крымом. читаешь дальше - самолет сша пролетел ВДОЛЬ побережья крыма. ну не дебилы блять. нахрен такие СМИ и нужны если от них тошнит.
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