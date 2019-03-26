Над Кримом пронеслися літаки США: що відомо

У вівторок, 26 березня, відразу два військові літаки Сполучених Штатів Америки здійснювали патрулювання уздовж узбережжя анексованого Криму.

Як повідомляє Український мілітарний портал, це були літак-розвідник ВПС США Boeing RC-135V та Boeing P-8A Poseidon ВМФ США.

Останній пролетів над акваторією Чорного моря близько 9:30. В ході патрулювання він наближався до військово-морської бази російських окупаційних військ у Севастополі на відстань у 37 км.

Маршрути польотів американських літаків поблизу Криму 26 березня

Boeing P-8A — патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь у протикорабельних і рятувальних операціях.

Boeing P-8A Poseidon UK Defence Forum

Boeing RC-135V базується на авіабазі Суду Бей, розташованій на острові Крит. Він вилетів звідти і після прибуття в акваторію Чорного моря о 7:35 здійснив дозаправку в повітрі з літака Boeing KC-135R ВВС США, після чого почав патрулювання.

Boeing RC-135

Крім того, літаком Beech MC-12W Liberty було здійснено моніторинг вздовж кордону, який контролюється "Придністровською-Молдавською Республікою"

Маршрут Beech MC-12W Liberty 26 березня PlaneRadar

Beech MC-12W Liberty почав свій політ з авіабази США в Констанці й о 15:30 завершив завдання, почавши повернення в пункт базування.

Літаки Beech MC-12W Liberty оснащені потужним радіо-електронним обладнанням, також оптико-електронною системою.

Літак-розвідник USAF Beechcraft MC-12W Liberty Austin Carlson

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно винищувачі НАТО Eurofighter Typhoon піднялися в небо над Ісландією, щоб перехопити два російських протичовнових літаки Ту-142.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!