Над Кримом пронеслися літаки США: що відомо

У вівторок, 26 березня, відразу два військові літаки Сполучених Штатів Америки здійснювали патрулювання уздовж узбережжя анексованого Криму.
Як повідомляє Український мілітарний портал, це були літак-розвідник ВПС США Boeing RC-135V та Boeing P-8A Poseidon ВМФ США.
Останній пролетів над акваторією Чорного моря близько 9:30. В ході патрулювання він наближався до військово-морської бази російських окупаційних військ у Севастополі на відстань у 37 км.
Маршрути польотів американських літаків поблизу Криму 26 березня
Boeing P-8A — патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь у протикорабельних і рятувальних операціях.
Boeing P-8A Poseidon
UK Defence Forum
Boeing RC-135V базується на авіабазі Суду Бей, розташованій на острові Крит. Він вилетів звідти і після прибуття в акваторію Чорного моря о 7:35 здійснив дозаправку в повітрі з літака Boeing KC-135R ВВС США, після чого почав патрулювання.
Boeing RC-135
Крім того, літаком Beech MC-12W Liberty було здійснено моніторинг вздовж кордону, який контролюється "Придністровською-Молдавською Республікою"
Маршрут Beech MC-12W Liberty 26 березня
PlaneRadar
Beech MC-12W Liberty почав свій політ з авіабази США в Констанці й о 15:30 завершив завдання, почавши повернення в пункт базування.
Літаки Beech MC-12W Liberty оснащені потужним радіо-електронним обладнанням, також оптико-електронною системою.
Літак-розвідник USAF Beechcraft MC-12W Liberty
Austin Carlson
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно винищувачі НАТО Eurofighter Typhoon піднялися в небо над Ісландією, щоб перехопити два російських протичовнових літаки Ту-142.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".