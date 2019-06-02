Над головами людей: окупанти влаштували в Криму тренувальні бомбардування

Російські окупанти провели навчання своїх військово-космічних сил просто над головами мирного населення. Вони відбулися на полігоні Чауда поблизу Феодосії.

У навчаннях і показових виступах були задіяні кілька десятків бойових вертольотів і літаків. У небі над містом вони розіграли навчальний бій, повідомляє "Крим. Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Навчання окупантів Скріншот відео

навчання окупантів Скріншот відео

Навчання окупантів Скріншот відео

Бомбардувальники і штурмовики відпрацювали нанесення ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків і об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня в анексованому українському Криму відбулися навчання повітряно-десантних військ Росії. Участь в них взяли понад півтори тисячі десантників і більше 300 одиниць військової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

У квітні Росія провела в Криму навчання авіації і флоту, задіявши літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. "Літальні радари" провели більше п'яти годин в небі над Чорним морем. За цей час екіпажі виконали понад 20 наведень винищувачів Су-27СМ і Су-30 на надзвукові й стратосферні цілі.

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