ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Над головами людей: окупанти влаштували в Криму тренувальні бомбардування

1.4тЧитати матеріал російською

Російські окупанти провели навчання своїх військово-космічних сил просто над головами мирного населення. Вони відбулися на полігоні Чауда поблизу Феодосії.

У навчаннях і показових виступах були задіяні кілька десятків бойових вертольотів і літаків. У небі над містом вони розіграли навчальний бій, повідомляє "Крим. Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Навчання окупантів

Навчання окупантів

Скріншот відео

навчання окупантів

навчання окупантів

Скріншот відео

Навчання окупантів

Навчання окупантів

Скріншот відео

Бомбардувальники і штурмовики відпрацювали нанесення ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків і об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру.

Новини
Військові навчання Росії в окупованому Криму: експерт назвав необхідні кроки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня в анексованому українському Криму відбулися навчання повітряно-десантних військ Росії. Участь в них взяли понад півтори тисячі десантників і більше 300 одиниць військової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

У квітні Росія провела в Криму навчання авіації і флоту, задіявши літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. "Літальні радари" провели більше п'яти годин в небі над Чорним морем. За цей час екіпажі виконали понад 20 наведень винищувачів Су-27СМ і Су-30 на надзвукові й стратосферні цілі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
13
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Прекрасно помню закон Окраины...сбивать самолеты ...А над крымом летают российские туда сюда...Животные ...а чо ж вы не сбиваете?????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Завидуйте животные....у нас в Крыму в десять раз больше авиации чем во всех ваших ВВС))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Враг не пройдет.скоро Марс будет наш!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки