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Над Донецьком раптово підняли прапори Росії: що трапилося

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У четвер, 22 серпня, в окупованому Донецьку замість прапорів "ДНР" підняли російський триколор.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, опублікувавши відповідне відео в мережі. Прапор РФ підняли над центральною площею міста, на тригранному пілоні. Також триколор вивісили на захоплених терористами адміністративних будівлях.

Зазначається, що раніше на флагштоку був прапор "Донецької народної республіки".

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Додамо, що раніше російський триколор підняли і в окупованому Луганську. Повідомлялося, що акція присвячена Дню державного прапора в Росії і триватиме з 15 по 22 серпня.

Аналогічні флешмоби проходять і в російських регіонах. Наприклад, найбільший прапор Росії днями поставили на Авачинський вулкан на Камчатці. Цей триколор вагою майже 80 кг і площею 1500 кв. метрів раніше побував на Ельбрусі та в Арктиці.

День російського прапора як свято був встановлений 22 серпня 1994 року.

Прапор Росії в Донецьку

Прапор Росії в Донецьку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували запис затримання чоловіка, який був одягнений у футболку з гербом "Донецької народної республіки".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас
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