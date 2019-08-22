Над Донецьком раптово підняли прапори Росії: що трапилося

У четвер, 22 серпня, в окупованому Донецьку замість прапорів "ДНР" підняли російський триколор.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, опублікувавши відповідне відео в мережі. Прапор РФ підняли над центральною площею міста, на тригранному пілоні. Також триколор вивісили на захоплених терористами адміністративних будівлях.

Зазначається, що раніше на флагштоку був прапор "Донецької народної республіки".

Додамо, що раніше російський триколор підняли і в окупованому Луганську. Повідомлялося, що акція присвячена Дню державного прапора в Росії і триватиме з 15 по 22 серпня.

Аналогічні флешмоби проходять і в російських регіонах. Наприклад, найбільший прапор Росії днями поставили на Авачинський вулкан на Камчатці. Цей триколор вагою майже 80 кг і площею 1500 кв. метрів раніше побував на Ельбрусі та в Арктиці.

День російського прапора як свято був встановлений 22 серпня 1994 року.

Прапор Росії в Донецьку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували запис затримання чоловіка, який був одягнений у футболку з гербом "Донецької народної республіки".

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