"Наче розірвали на частини": дружина загиблого у Кривому Розі екстремала розповіла про пережитий жах

Дружина криворізького екстремала і блогера Володимира Талініна, що загинув під час занурення в занкинуту шахту, Тетяна, каже, що завжди була проти своєрідного захоплення чоловіка, але переконати його було неможливо.

Як зазначається у матеріалі OBOZREVATEL, жінка пережила справжній жах, оскільки їй довелося брати участь у процедурі впізнання чоловіка, який упав із висоти 550 метрів.

"Немає сил від болю. Мене наче розірвали на частини. Моя кровинка тепер буде у труні. За що?" – каже вона.

Тетяна і Володимир Талініни

Тетяна не може собі пробачити, що не відмовила Володимира від ризикованих занять.

"Він був найкращим батьком і чоловіком на цьому світі. Наша опора. Ви собі не уявляєте, що це була за людина, друг і син. Завжди, в будь-якій ситуації залишався людиною. Чолов'яга з великою душею і шалено добрим серцем. За що? " – зривається жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двох чоловіків, які в ніч на 3 лютого впали у вентиляційний отвір закинутої шахти у Кривому Розі Дніпропетровської області, знайшли мертвими.

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