Головна Новини
7 лютого • оновлено в 08:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Наче розірвали на частини": дружина загиблого у Кривому Розі екстремала розповіла про пережитий жах

7.2т
Читати матеріал російською

Дружина криворізького екстремала і блогера Володимира Талініна, що загинув під час занурення в занкинуту шахту, Тетяна, каже, що завжди була проти своєрідного захоплення чоловіка, але переконати його було неможливо.

Як зазначається у матеріалі OBOZREVATEL, жінка пережила справжній жах, оскільки їй довелося брати участь у процедурі впізнання чоловіка, який упав із висоти 550 метрів.

"Немає сил від болю. Мене наче розірвали на частини. Моя кровинка тепер буде у труні. За що?" – каже вона.

Новини
Обгорів до невпізнання: на залізниці під Києвом загинув екстремал

Тетяна і Володимир Талініни

Тетяна і Володимир Талініни

Тетяна не може собі пробачити, що не відмовила Володимира від ризикованих занять.

"Він був найкращим батьком і чоловіком на цьому світі. Наша опора. Ви собі не уявляєте, що це була за людина, друг і син. Завжди, в будь-якій ситуації залишався людиною. Чолов'яга з великою душею і шалено добрим серцем. За що? " – зривається жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двох чоловіків, які в ніч на 3 лютого впали у вентиляційний отвір закинутої шахти у Кривому Розі Дніпропетровської області, знайшли мертвими.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
21
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги