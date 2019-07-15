НАБУ зобов'язали відкрити кримінальне провадження проти відомої телеведучої

Національне антикорупційне бюро має відкрити кримінальне провадження за фактом можливого хабарництва першого заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, відомої телеведучої Ольги Герасим'юк.

Таке рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва. Скарга на бездіяльність НАБУ надійшла від адвоката Юрія Захарченка, йдеться в матеріалах суду.

Юрист зазначає, що 11 червня в НАБУ було подано заяву про вчинення Герасим'юк кримінального злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу. Детективи бюро встановили, що в заяві не було об'єктивних фактів, і повідомили про це заявника.

Захарченко додав, що в заяві "відсутні достатні правові підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань". Після цього він звернувся до суду, який 26 червня задовольнив скаргу адвоката і зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Герасим'юк.

Конкретної інформації про правопорушення в матеріалах суду немає.

Ольга Герасим'юк Telekritika

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАБУ відкрили кримінальне провадження про можливе зловживання службовим становищем колишнім керівником Державного управління справами Сергієм Борзовим.

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