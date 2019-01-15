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/Розслідування

НАБУ знайшло у сина народного депутата кокаїн — ЗМІ

2.3тЧитати матеріал російською

Співробітники НАБУ під час обшуків вилучили у сина народного депутата від партії "Воля народу" Станіслава Березкіна Максима 3-5 грамів кокаїну.

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, обшуки проводилися за місцем проживання 23 жовтня минулого року.

Згідно з матеріалами суду, під час слідчих заходів детективи НАБУ вилучили прозорий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, блокнот/щоденник в обкладинці чорного кольору, на сторінках якого є записи: "ЧГЖБ"; мобільний телефон Березкіна Sаmsung Note 8. Усе вилучене майно заарештовано.

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Максим Березкін

Максим Березкін

Finclub.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Березкін був затриманий за підозрою в причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку", однак у кінці жовтня 2018 року син нардепа вийшов під заставу в розмірі 5 млн гривень.

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Місце
Україна
Теги
НАБУнаркотики
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