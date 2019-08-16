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НАБУ завело кримінальну справу на главу СБУ: що відомо

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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо ексглави Служби безпеки Василя Грицака і низки інших посадових осіб за можливе притягнення до відповідальності невинної особи.

Причиною стало рішення Солом'янського районного суду Києва, повідомляє з посиланням на бюро "Інтерфакс-Україна".

"На підставі визначення Солом'янського районного суду Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості і відкрито провадження за фактом можливого штучного створення доказів обвинувачення та інших фальсифікацій главою СБУ, першим заступником глави СБУ та іншими посадовими особами правоохоронних органів під час розслідування кримінального провадження", – сказано в повідомленні.

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Василь Грицак

Василь Грицак

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Відомості в ЄРДР були внесені за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). У НАБУ підкреслили, що підозри в даному провадження ще нікому не пред'являлися, проводяться слідчі дії.

Судове рішення було винесено 2 серпня на задоволення скарги адвоката Андрія Петришака на бездіяльність службових осіб НАБУ.

Заяву про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України було подано 16 липня.

Павло Демчина

Павло Демчина

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Крім глави СБУ і його першого заступника Павла Демчини в заяві йдеться про прокурора прокуратури Волинської області, прокурора Волинської області та його заступника, начальника ГСУ і його заступника, начальника слідчого управління Національної поліції у Волинській області та його заступника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Василь Грицак
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Служба безпеки України
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