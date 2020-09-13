НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Юрченка, – Лерос

Мирослав Семенюк Розслідування 11:51, 13.09.2020 Оновлено: 12:33, 13.09.2020

Кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Як повідомив у Facebook виключений з фракції "СН" нардеп Гео Лерос, помічник взяв перші $13 тисяч із $200 тисяч, які передбачались Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

"НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів", – зазначив він.

Тепер очікується санкція Офісу генерального прокурора на вручення Юрченку підозри.

Нагадаємо, Юрченко був обраний по мажоритарному округу №211 у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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