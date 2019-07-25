НАБУ затримало екс-главу поліції Одещини: з'явилися нові подробиці

Екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна і його заступника підозрюють в розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.
"Слідство встановило, що керівники суб’єктів господарювання у змові з екс-керівниками Нацполіції Одещини у 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідувалась на той час ГУ НП в Одеській області. Після чого випустили в незаконний обіг", - передає "УП".
Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів, її ринкова вартість становила близько 50 мільйонів гривень.
Дмитро Головін
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