НАБУ затримало екс-главу поліції Одещини: з'явилися нові подробиці

Екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна і його заступника підозрюють в розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.

"Слідство встановило, що керівники суб’єктів господарювання у змові з екс-керівниками Нацполіції Одещини у 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідувалась на той час ГУ НП в Одеській області. Після чого випустили в незаконний обіг", - передає "УП".

Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів, її ринкова вартість становила близько 50 мільйонів гривень.

Дмитро Головін

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