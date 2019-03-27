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НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення

1.1тЧитати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро Укрїни закрило всі справи за статтею про незаконне збагачення, яка була визнана Конституційним судом такою, що не відповідає Основному закону.

Про це повідомила в Facebook прес-служба НАБУ. В цілому розслідування припинили за 63 епізодами.

"Із сьогоднішнього дня в НАБУ більше немає справ про незаконне збагачення. Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень та 37 – в частині ст. 368-2 КК України", – сказано в повідомленні.

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Незаконне збагачення

Незаконне збагачення

Аргумент

У НАБУ також назвали загальну суму статків, законність походження яких розслідували детективи НАБУ в цих справах – близько 500 млн грн.

Відзначається, що найчастіше мова йшла про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, чиновників центральних органів влади і суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 лютого Конституційний суд України визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

  • 27 лютого в Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження за ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення в майбутньому.

  • Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
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Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
А дело Портнова? Сытнику и отмена статьи не нужна была, чтобы дело на защитника НАБУ Портнова закрыть) А то обиделся б ещё)
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