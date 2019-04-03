НАБУ закрило справу проти Семочка: з'ясувалася причина

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальну справу стосовно першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка через скасування статті про незаконне збагачення.

Про це йдеться в офіційній відповіді НАБУ на запит OBOZREVATEL. В антикорупційному органі заявили, детективи НАБУ почали досудове розслідування 3 жовтня 2018 року щодо факту отримання Сергієм Семочком прибутку в особливо великих розмірах.

Новини МВФ звернувся до України через скасування покарання за незаконне збагачення

"У відповідь на ваш запит повідомляємо, що детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000956 від 03.10.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом набуття Першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України як службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також передача нею таких активів будь-якій іншій особі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Сергій Семочко

Щоправда, після резонансного рішення Конституційного суду України про скасування даної статті НАБУ було змушене кримінальну справу закрити.

"Через рішення Конституційного Суду України про визнання статті 368-2 такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), 26.03.2019 зазначене кримінальне провадження закрите на підставі п. 4 частини 1 статті 284 КПК України, у зв'язку з набуттям чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою", — зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше журналісти провели розслідування щодо Сергія Семочка і з'ясували, що топ-розвідник міг бути причетний до припинення закупівлі життєво важливих ліків для діалізу. Також у його родичів знайшли російські паспорти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що стаття про незаконне збагачення чиновників, скасована КС, була дієвою на практиці.

Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу в рамках плану дій щодо візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ.

Стаття передбачала позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.

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