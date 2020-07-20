НАБУ закрило справу проти нардепа Медяника, – ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України закрило справу проти народного депутата від "Слугоі народу" В'ячеслава Медяника.
Про це повідомила Страна з посиланням на документ НАБУ. У постанові про закриття справи зазначено, що в ході розслідування В'ячеслава Медяника допитали в якості свідка (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).
Йдеться про справу, яку відкрили після оприлюднення переписки Медяника з абонентом "Саша Яровий". Нардеп обіцяв переговорити з заступником генпрокурора Русланом Тріпаком, щоб вирішити питання по "цукру" і "океану".
У постанові сказано, що Медяник заявив, що не пам'ятає листування з контактом "Саша Яровий". Також він повідомив, що ніхто не звертався до нього з пропозицією хабара за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання фукнкцій держави. За словами Медяника, він ні з ким не обговорював справи "цукру" і "океану", а з Русланом Тріпаком взагалі не знайомий.
Допитали і Олександра Ярового. Він також заперечував своє знайомство з Медяником. Крім того, Яровий заявив, що нікому не пропонував хабар.
Також допитаний заступник генпрокурора Руслан Трепак повідомив, що не знає ані Медяника, ані Ярового.
У той же час в постанові відзначили, що структури Генпрокуратури розслідують 18 кримінальних проваджень, в яких фігурує Миколаївський суднобудівний завод "Океан", а також в яких об'єктом кримінального правопорушення є цукор. Однак, прокурори запевнили, що в ході розслідування цих справ на них ніхто нібито не намагався впливати.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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