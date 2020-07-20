НАБУ закрило справу проти нардепа Медяника, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України закрило справу проти народного депутата від "Слугоі народу" В'ячеслава Медяника.

Про це повідомила Страна з посиланням на документ НАБУ. У постанові про закриття справи зазначено, що в ході розслідування В'ячеслава Медяника допитали в якості свідка (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

Йдеться про справу, яку відкрили після оприлюднення переписки Медяника з абонентом "Саша Яровий". Нардеп обіцяв переговорити з заступником генпрокурора Русланом Тріпаком, щоб вирішити питання по "цукру" і "океану".

У постанові сказано, що Медяник заявив, що не пам'ятає листування з контактом "Саша Яровий". Також він повідомив, що ніхто не звертався до нього з пропозицією хабара за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання фукнкцій держави. За словами Медяника, він ні з ким не обговорював справи "цукру" і "океану", а з Русланом Тріпаком взагалі не знайомий.

Допитали і Олександра Ярового. Він також заперечував своє знайомство з Медяником. Крім того, Яровий заявив, що нікому не пропонував хабар.

Також допитаний заступник генпрокурора Руслан Трепак повідомив, що не знає ані Медяника, ані Ярового.

У той же час в постанові відзначили, що структури Генпрокуратури розслідують 18 кримінальних проваджень, в яких фігурує Миколаївський суднобудівний завод "Океан", а також в яких об'єктом кримінального правопорушення є цукор. Однак, прокурори запевнили, що в ході розслідування цих справ на них ніхто нібито не намагався впливати.

НАБУ закрило справу стосовно нардепа В'ячеслава Медяника (Країна)

Детективи не знайшли події кримінального правопорушення (Країна)

В ході розслідування допитали самого Медяника (Країна)

Також допитали Олександра Ярового та Руслана Тріпак (Країна)

Всі фігуранти заявили, що не знають один одного (Країна)

Співробітники генпрокуратури заявили, що по 18 справах, пов'язаних з "Океаном" ы цукром, на них ніхто не чинив тиску (Країна)

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