НАБУ закрило 65 справ про незаконне збагачення: повний список

На виконання рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення НАБУ закрило 65 проваджень за ст. 368-2 КК України.

У зв'язку з цим з метою уникнути спекуляцій і інформаційних вкидань щодо фігурантів гучних справ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрила їх повний перелік.

Незаконне збагачення lcmedia.com.ua

Дані про закриті на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальні провадження САП розмістила в Facebook відповідно до хронології їх реєстрації в ЄРДР:

1. Кримінальне провадження від 27.04.2016 про незаконне збагачення прокурорів Генеральної прокуратури України на суму 10 млн грн (3 автомобілі вартістю 3 млн грн, квартира – 4 млн грн, кілька земельних ділянок – 3 млн грн).

2. Кримінальне провадження від 18.10.2016 про незаконне збагачення одного з керівників Державної служби геології та надр України на суму 4,3 млн грн (квартира - 3,5 млн грн, автомобіль 0,8 млн грн).

3. Кримінальне провадження від 20.10.2016 про незаконне збагачення одного з керівників Національної академії сухопутних військ на суму 4, 7 млн грн (будинок вартістю 3,2 млн грн і автомобіль вартістю 1,5 млн грн).

4. Кримінальне провадження від 26.10.2016 про незаконне збагачення одного з керівників Генеральної прокуратури України на суму 1 млн грн (автомобіль).

5. Кримінальне провадження від 10.11.2016 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 1,5 млн грн (грошові активи).

6. Кримінальне провадження від 16.11.2016 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 6,2 млн грн (два автомобіля та нерухомість).

7. Кримінальне провадження від 21.11.2016 про незаконне збагачення прокурора Генеральної прокуратури України на суму 2 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, частка статутного капіталу – 1 млн грн).

8. Кримінальне провадження від 09.12.2016 про незаконне збагачення судді Подільського районного суду міста Києва на суму 3 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, квартира – 2 млн грн).

9. Кримінальне провадження від 09.12.2016 про незаконне збагачення одного з керівників Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 12 млн грн (житловий будинок – 3 млн грн, квартира – 7 млн грн, автомобіль – 1 млн грн і закордонні поїздки).

10. Кримінальне провадження від 09.12.2016 про незаконне збагачення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 8 млн грн (автомобіль - 2 млн грн, дві квартири - 4 млн грн і готівкові кошти - 2 млн грн).

11. Кримінальне провадження від 11.01.2017 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 13 млн грн (2 квартири і гроші).

12. Кримінальне провадження від 24.02.2017 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 12 млн грн (корпоративні права в 9 господарюючих об'єктах).

13. Кримінальне провадження від 09.03.2017 про незаконне збагачення одного з керівників Національної поліції України на суму 4 млн грн (квартира - 68 тис. доларів США, житловий будинок, кілька земельних ділянок і автомобілів сумарною вартістю понад 80 тис. дол. США).

14. Кримінальне провадження від 09.03.2017 про незаконне збагачення одного з керівників Державної екологічної інспекції в Миколаївській області на суму 1,2 млн грн (грошові активи).

15. Кримінальне провадження від 10.03.2017 про незаконне збагачення одного з керівників Служби безпеки України на суму 3,761 млн грн (2 автомобіля і 2 земельні ділянки).

16. Кримінальне провадження від 10.03.2017 про незаконне збагачення одного з керівників Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на суму 227 790 євро і 39 360 доларів США (грошові кошти).

17. Кримінальне провадження від 13.03.2017 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 7,5 млн грн (земельну ділянку, приватний будинок, 2 квартири на Печерську в Києві).

18. Кримінальне провадження від 29.03.2017 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 700 тис. дол. США (житло і гроші).

19. Кримінальне провадження від 12.04.2017 про незаконне збагачення посадових осіб з числа керівництва Головного військового представництва Міністерства оборони України (передали своїм близьким родичам у власність 5 квартир в Києві, одне нежитлове приміщення (під кафе) і 2 паркомісця).

20. Кримінальне провадження від 13.04.2017 про незаконне збагачення керівництва Департаменту попередження надзвичайних ситуацій ДСНС України на суму 26 млн грн (автомобіль Range Rower і 5-кімнатна квартира на Печерську в Києві).

21. Кримінальне провадження від 24.04.2017 про незаконне збагачення начальника управління Головної військової прокуратури і керівника одного з департаментів ФГВФО на суму 8,5 млн грн (квартира і машиномісце).

22. Кримінальне провадження від 31.05.2017 про незаконне збагачення одного з керівників Національної академії прокуратури України на суму 2 млн грн (житловий будинок).

23. Кримінальне провадження від 11.07.2017 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 15,9 млн грн (квартира в м.Києві вартістю 1,09 млн грн, меблі загальною вартістю 140 тис. євро, сертифікати казначейських зобов'язань - 499 тис. грн , витрати на туристичні поїздки - 900 тис. грн).

24. Кримінальне провадження від 20.07.2017 про незаконне збагачення начальника матеріальної частини Національної поліції України на суму 10 млн грн (автомобіль - 2,5 млн грн, готельний комплекс - 7,5 млн грн).

25. Кримінальне провадження від 03.08.2017 про незаконне збагачення заступника прокурора Дніпропетровської області на суму 2,5 млн грн (квартира - 1 млн грн, котедж - 1,4 млн грн та гараж - 0,2 млн грн).

26. Кримінальне провадження від 08.08.2017 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 13 млн грн (готівкові кошти, житловий будинок і земельну ділянку на території комуни Сен-Жан-Кап-Ферра округу Ніцца, Французька Республіка, вартість яких не встановлена).

27. Кримінальне провадження від 08.09.2017 про незаконне збагачення депутата Київської міської ради на суму 98 млн грн (корпоративні права в 5 суб'єктах господарювання та транспортний засіб).

28. Кримінальне провадження від 19.09.2017 про незаконне збагачення посадової особи Адміністрації президента України на суму 102 млн грн (2 земельні ділянки і будинок в Києві).

29. Кримінальне провадження від 30.10.2017 про незаконне збагачення керівника інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. А.Ф. Кураса НАН України на суму 2 млн грн (грошові активи).

30. Кримінальне провадження від 06.11.2017 про незаконне збагачення судді Вищого адміністративного суду на суму 1,7 млн грн (гараж в Києві, мотоцикл Harley-davidson і готівкові кошти в сумі 38,5 тис. Доларів США).

31. Кримінальне провадження від 14.11.2017 про незаконне збагачення колишнього керівника Головного управління Міндоходів в Києві на загальну суму 3,7 млн грн (квартира в Києві).

32. Кримінальне провадження від 27.11.2017 про незаконне збагачення радника президента України на суму 26 млн грн (грошові активи).

33. Кримінальне провадження від 04.12.2017 про незаконне збагачення начальника Головного управління ДФС в Запорізькій області на суму 2,062 млн грн (грошові активи).

34. Кримінальне провадження від 20.12.2017 про незаконне збагачення заступника Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України на суму 3 млн грн (грошові активи).

35. Кримінальне провадження від 18.01.2018 про незаконне збагачення керівництва ГУ "Центр громадського здоров'я України МОЗ України" на суму 1,7 млн грн (грошові активи).

36. Кримінальне провадження від 10.02.2018 про незаконне збагачення судді Дружківського міського суду Донецької області на суму 853 тис. грн (автомобіль Audi Q7).

37. Кримінальне провадження від 21.02.2018 про незаконне збагачення народного депутата України на суму 4,45 млн грн (грошові активи).

38. Кримінальне провадження від 22.02.2018 про незаконне збагачення заступника начальника відділу Волинської митниці ДФС на суму 1,49 млн грн і 260 400 євро, що перебувають на банківському рахунку в банку Греції.

39. Кримінальне провадження від 14.03.2018 про незаконне збагачення народного депутата України на суму майже 1,9 млн грн (приватний будинок в Києві).

40. Кримінальне провадження від 28.03.2018 про незаконне збагачення депутата Київської обласної ради на суму 42 780 Євро та 397 550,96 доларів США (грошові активи).

41. Кримінальне провадження від 11.04.2018 про незаконне збагачення заступника прокурора Донецької області на загальну суму 2 млн грн (житловий будинок та земельну ділянку в Київській області).

42. Кримінальне провадження від 16.04.2018 про незаконне збагачення народного депутата України на загальну суму понад 18 млн грн (витрати на оренду вілли в м Сен-Тропе, Французька Республіка).

43. Кримінальне провадження від 18.04.2018 про незаконне збагачення народного депутата України на загальну суму 2,25 млн грн (грошові активи).

44. Кримінальне провадження від 24.04.2018 про незаконне збагачення міністром фінансів України на суму 2,88 млн грн. (Квартири в м Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

45. Кримінальне провадження від 22.05.2018 про незаконне збагачення суддею Вищого господарського суду України на суму 3,6 млн грн (5 квартир в Києві).

46. Кримінальне провадження від 05.06.2018 про незаконне збагачення суддею Вищого адміністративного суду України на суму 18 млн грн (Будинок в м.Відень, Республіка Австрія, м Анталія, Туреччина, Г. Франкфурт-на-Майні, Республіка Німеччина, м Дубай, ОАЕ).

47. Кримінальне провадження від 07.06.2018 про незаконне збагачення народним депутатом України на суму 25 млн грн. (Квартира на Печерську в Києві, 2 елітних автомобіля).

48. Кримінальне провадження від 20.06.2018 про незаконне збагачення керівництва Дніпровської міської ради на суму 50 млн грн (грошові активи).

49. Кримінальне провадження від 26.06.2018 про незаконне збагачення народними депутатами України на суму 489 млн грн. (Грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права).

50. Кримінальне провадження від 26.06.2018 про незаконне збагачення народним депутатом України на суму 2 млн грн (грошові активи).

51. Кримінальне провадження від 09.07.2018 про незаконне збагачення заступника Голови Державної архівної служби України на суму 2 млн грн (яхта).

52. Кримінальне провадження від 25.07.2018 про незаконне збагачення колишнім суддею Верховного суду України на суму 3 млн грн (будинок в Київській області, автомобіль Porsche).

53. Кримінальне провадження від 29.08.2018 про незаконне збагачення керівника Державної фіскальної служби України на суму 8,81 млн грн. (2 квартири в ЖК "Французький квартал" в Києві, 1 будинок в Київській області, 2 будинки в Турецькій Республіці, один автомобіль Mercedes-Benz GLE і два автомобіля Toyota Land Cruiser).

54. Кримінальне провадження від 13.09.2018 про незаконне збагачення Черкаського міського голови на суму 4,5 млн грн (квартира, нежитлове приміщення і гараж в м Черкаси, 2 автомобіля).

55. Кримінальне провадження від 25.09.2018 про незаконне збагачення судді Київського міського суду Одеси на суму 3,5 млн грн (приватний будинок в мю Одеса).

56. Кримінальне провадження від 03.10.2018 про незаконне збагачення керівника Голови Служби зовнішньої розвідки України на суму 7,4 млн грн (3 житлових будинки, 4 земельні ділянки в с. Козин Київської області).

57. Кримінальне провадження від 10.10.2018 про незаконне збагачення заступника голови Харківської ОДА на суму 9 млн грн (земельні ділянки).

58. Кримінальне провадження від 02.11.2018 про незаконне збагачення голови Львівського апеляційного адміністративного суду на суму 1,5 млн грн (нежитлове приміщення, 2 земельні ділянки та 1 квартира).

59. Кримінальне провадження від 16.11.2018 про незаконне збагачення посадової особи митниці територіального органу ДФС України на суму 30 тис. євро (грошові активи).

60. Кримінальне провадження від 04.12.2018 про незаконне збагачення Одеського міського голови на суму 115 млн грн (квартира і 2 нежитлових приміщення в м Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

61. Кримінальне провадження від 20.12.2018 про незаконне збагачення судді Солом'янського районного суду м.Києва на суму 1,03 млн грн (квартира в Києві).

62. Кримінальне провадження від 20.12.2018 про незаконне збагачення начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (грошові активи).

63. Кримінальне провадження від 21.12.2018 про незаконне збагачення посадової особи Державної прикордонної служби України на суму 2 млн грн (квартира).

64. Кримінальне провадження від 18.01.2019 про незаконне збагачення заступника директора - начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я КМДА на суму 2,6 млн грн (автомобіль Porsche).

65. Кримінальне провадження від 10.01.2019 про незаконне збагачення старшого слідчого Генеральної прокуратури України на суму 6 млн грн (будинок в с. Козин Київської області).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 лютого Конституційний суд України визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

27 лютого в Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження за ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення в майбутньому.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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