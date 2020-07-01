НАБУ взялося за віджим землі у Славському під курорт від "Галнафтогазу"

Вікторія Довгань Розслідування 12:44, 1.07.2020 Оновлено: 12:44, 1.07.2020

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування за фактом будівництва нового курортного комлексу компанією "Галнафтогаз" у Карпатах на землі, яку нібито відібрали у людей.

Про це йдеться в повідомленні органу, копії якого опинилися у розпоряджені редакції OBOZREVATEL. У ньому зазначено, що досудове розслідування розпочате 22 червня детективом НАБУ Андрієм Стрекозенком.

"Відомості про про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку із надходженням до НАБУ заяви від 25 травня та ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталії Володимирівни від 12 червня", – сказано в документі.

Також в повідомленні наголосили, що попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Повідомлення НАБУ
Відомство розпочало досудове розслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • скандал у Славському спалахнув через будівництво нового гірськолижного курорту компанією "Галнафтогаз". Місцеві мешканці звинувачують депутатів і голову об'єднаної територіальної громади в тому, що ті незаконно відібрали їхні землі.

  • Серед постраждалих – дві сотні жителів села Верхня Рожанка. Втім місцева влада та представники компанії спростовують свою причетність до махінацій із землею.

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