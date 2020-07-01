НАБУ взялося за віджим землі у Славському під курорт від "Галнафтогазу"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування за фактом будівництва нового курортного комлексу компанією "Галнафтогаз" у Карпатах на землі, яку нібито відібрали у людей.

Про це йдеться в повідомленні органу, копії якого опинилися у розпоряджені редакції OBOZREVATEL. У ньому зазначено, що досудове розслідування розпочате 22 червня детективом НАБУ Андрієм Стрекозенком.

"Відомості про про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку із надходженням до НАБУ заяви від 25 травня та ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталії Володимирівни від 12 червня", – сказано в документі.

Також в повідомленні наголосили, що попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Повідомлення НАБУ

Відомство розпочало досудове розслідування

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