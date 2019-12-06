НАБУ взялося за "тютюнового короля" зі "Слуги народу". Документ

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Холодова.

Детективи НАБУ взялися за парламентаря після журналістського розслідування про його тютюновий бізнес, передає "Радіо Свобода".

"4 грудня детективами НАБУ внесено відомості в ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.2. Ст.15, ч.2. 364 Кримінального кодексу України, а саме: завершеного замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем", – повідомили в Бюро.

Радіо Свобода

Нагадаємо, що журналісти викрили сімейну схему нардепа Холодова, що володіє через компанію на Кіпрі тютюновим бізнесом, який має торгові точки по всьому Києву.

Водночас сам політик заперечував наявність у нього сигаретного бізнесу. Однак журналісти визначили, що саме комітет Холодова лобіював закон, який стосується тютюнового ринку.

Так, у жовтні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу доходів між різними учасниками ланцюжка з торгівлі сигаретами.

Андрій Холодов

До винесення в зал на голосування ця правка пройшла через Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і публічно лобіював заступник голови комітету Холодов.

Крім того, народний обранець також заперечував, що є "бенефіціаром" вказаної правки. Після уникнення від відповіді, він звертався до керівника секретаріату комітету, скаржачись, чи мають право журналісти підходити до депутатів і спілкуватися з ними до початку засідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" в 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль і інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнерка Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власницями ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" з посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Країни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микита, якого викрили в змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Також щодо тютюнової мережі "Т-кіоск", до якої причетний нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов, порушувалося кримінальне провадження за несплату податків.

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