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1 грудня • оновлено в 06:23
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/ Розслідування

НАБУ взялося за нардепів Зеленського: в чому справа

6.7т
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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти народних депутатів від президентської фракції "Слуга народу" в зв'язку з можливим отриманням ними зарплат "у конвертах".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який і подав відповідну заяву (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

В офіційній відповіді НАБУ йдеться про те, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні "за фактом можливого отримання членами депутатської фракції "Слуга народу" неправомірної вигоди, виконання чи невиконання такими посадовими особами в інтересах того, хто пропонує, обіцяє, надає неправомірну вигоду, або в інтересах третіх осіб дій із використанням наданої їм влади або службового становища".

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"Тільки раз!" "Слуга народу" зізнався, що отримував зарплату в конверті
НАБУ взялося за нардепів Зеленського: в чому справа

Telegram-канал Олексія Гончаренка

Також Гончаренко оприлюднив і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому вказані відповідні факти.

НАБУ взялося за нардепів Зеленського: в чому справа

Telegram-канал Олексія Гончаренка

НАБУ взялося за нардепів зі Слуги народу через зарплати

НАБУ взялося за нардепів зі Слуги народу через зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше ЗМІ повідомили, що деякі народні депутати від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

  • Пранкер Джокер опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". Пізніше політик підтвердив переписку.

  • Незабаром виключена з фракції нардепка Ганна Скороход зізналася, що гроші поза касою платили "за хорошу поведінку".

  • У листопаді журналістка Світлана Крюкова повідомила про ще один факт отримання "слугами" зарплат "у конвертах".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Партія Слуга народу
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине вместо прогноза погоды стали передавать прогноз скандалов в партии «Слуга народа».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине резко упал рейтинг президента Зеленского. А ведь он даже на Мальдивы ещё не летал.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Из поездки в Трускавец каждый нардеп «Слуги народа» вернулся со своим диагнозом.
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