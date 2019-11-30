НАБУ взялося за нардепів Зеленського: в чому справа

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти народних депутатів від президентської фракції "Слуга народу" в зв'язку з можливим отриманням ними зарплат "у конвертах".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який і подав відповідну заяву (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

В офіційній відповіді НАБУ йдеться про те, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні "за фактом можливого отримання членами депутатської фракції "Слуга народу" неправомірної вигоди, виконання чи невиконання такими посадовими особами в інтересах того, хто пропонує, обіцяє, надає неправомірну вигоду, або в інтересах третіх осіб дій із використанням наданої їм влади або службового становища".

Telegram-канал Олексія Гончаренка

Також Гончаренко оприлюднив і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому вказані відповідні факти.

Telegram-канал Олексія Гончаренка

НАБУ взялося за нардепів зі Слуги народу через зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ЗМІ повідомили, що деякі народні депутати від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Пранкер Джокер опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". Пізніше політик підтвердив переписку.

Незабаром виключена з фракції нардепка Ганна Скороход зізналася, що гроші поза касою платили "за хорошу поведінку".

У листопаді журналістка Світлана Крюкова повідомила про ще один факт отримання "слугами" зарплат "у конвертах".

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