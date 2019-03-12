НАБУ вляпалося в скандал з оборонкою: Ситник зробив заяву

Національне антикорупційне бюро почало службову перевірку співробітників, які фігурують у резонансному розслідуванні Bihus.info щодо корупції і розкрадань в оборонці.

У прес-службі НАБУ заявили, що почали службове розслідування "ще до виходу" останнього випуску програми "Наші гроші".

"Висновок після розслідування нададуть дисциплінарній комісії, якщо будуть підстави для притягнення до відповідальності працівника НАБУ", - сказав директор НАБУ Артем Ситник.

За словами Ситника, Бюро не видає довідок про те, що підприємство є фіктивним, оскільки це не його компетенція. Також він заявив, що НАБУ нібито є єдиним відомством в Україні, яке притягає до відповідальності за розкрадання в оборонному секторі.

Артем Ситник 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

Після інформації про причетність НАБУ до скандалу в оборонці будівлю відомства в Києві залили кров'ю. Активісти також вимагали притягнення Ситника до кримінальної відповідальності.

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