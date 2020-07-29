НАБУ вирішило двічі допитати суддю Вовка: в чому підозрюють
Національне антикорупційне бюро України викликало на допит як підозрюваних низку суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких глава ОАСК Павло Вовк.
Згідно з повістками, опублікованими на сайті відомства, він має з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня.
Допит, зокрема, стосуватиметься розслідування створення злочинної організації, корупції і зловживання впливом.
Крім Вовка, викликані ще вісім підозрюваних: суддя ОАСК Богдан Санін, суддя ОАСК Олексій Огурцов, заступник глави ОАСК Володимир Келеберда, суддя ОАСК Ігор Погрібніченко і Ігор Качур, а також іще два громадянина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 17 липня оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Вовка і суддів підозрюють в ухваленні замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
Водночас глава ОАСК заперечував, що йому було вручено підозру.