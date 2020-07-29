НАБУ вирішило двічі допитати суддю Вовка: в чому підозрюють

Національне антикорупційне бюро України викликало на допит як підозрюваних низку суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких глава ОАСК Павло Вовк.

Згідно з повістками, опублікованими на сайті відомства, він має з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня.

Допит, зокрема, стосуватиметься розслідування створення злочинної організації, корупції і зловживання впливом.

Крім Вовка, викликані ще вісім підозрюваних: суддя ОАСК Богдан Санін, суддя ОАСК Олексій Огурцов, заступник глави ОАСК Володимир Келеберда, суддя ОАСК Ігор Погрібніченко і Ігор Качур, а також іще два громадянина.

Повістка судді Вовку про виклик на допит. НАБУ

Повістка судді Вовку про виклик на допит. НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 17 липня оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Вовка і суддів підозрюють в ухваленні замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Водночас глава ОАСК заперечував, що йому було вручено підозру.