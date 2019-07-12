НАБУ викликало Луценка на допит: що відомо

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит 15 липня.

Як розповіла прессекретар генпрокурора Лариса Сарган, це пов'язано з передачею справи Євромайдану, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її інформацією, Луценко викликається з приводу ухвалення ним процесуального рішення про передачу кримінального провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із заступником генпрокурора Анжелою Стрижевською.

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Сарган нагадала, що приводом для такого рішення стали заяви учасників Революції Гідності та публікації ЗМІ про упереджену кваліфікацію дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року.

"Генпрокурор викликається на допит як свідок у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Цим адвокатом є Горошинський, відомий захисник "беркутів" і самого Януковича", — зазначила прессекретар.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в неефективній роботі.

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