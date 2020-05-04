НАБУ відкрило провадження проти Венедіктової за позовом Стерненка

НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Як передає "РБК-Україна" з посиланням на відповідь Бюро, причина полягає в незадекларованому майні екснардепки від "Слуги народу".

"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться в заяві.

Відкрити провадження проти Венедіктової НАБУ зобов'язав Вищий антикорупційний суд за позовом одеського активіста Сергія Стерненка, який звинуватив генпрокурорку в тому, що вона не задекларувала годинник за 10 тисяч євро та членство в громадській організації з ознаками прибутковості.

Венедіктова і Стерненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурорка Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю 10 тисяч євро. Однак вона задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

Нещодавно журналісти також звинуватили Венедіктову в тому, що вона не вказала в декларації квартиру в Києві вартістю приблизно 500 тисяч доларів.