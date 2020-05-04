НАБУ відкрило справу проти Венедиктової за позовом Стерненка

НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо генпрокурорки Ірини Венедиктової.

Як передає "РБК-Україна" з посиланням на відповідь Бюро, причина полягає в незадекларованому майні екснардепа від "Слуги народу".

"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у заяві.

Відкрити справу проти Венедиктової НАБУ зобов'язав Вищий антикорупційний суд за позовом одеського активіста Сергія Стерненка, який звинуватив генпрокурора в тому, що вона не задекларувала годинник за 10 тисяч євро і членство в громадській організації з ознаками прибутковості.

Венедиктова і Стерненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурорка Ірина Венедиктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. Однак Венедиктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

Нещодавно журналісти також звинуватили Венедиктову в тому, що вона не вказала в декларації квартиру в Києві вартістю приблизно в 500 тисяч доларів.

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