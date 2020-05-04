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4 травня • оновлено в 22:55
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/ Розслідування

НАБУ відкрило справу проти Венедиктової за позовом Стерненка

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НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо генпрокурорки Ірини Венедиктової.

Як передає "РБК-Україна" з посиланням на відповідь Бюро, причина полягає в незадекларованому майні екснардепа від "Слуги народу".

"За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у заяві.

Відкрити справу проти Венедиктової НАБУ зобов'язав Вищий антикорупційний суд за позовом одеського активіста Сергія Стерненка, який звинуватив генпрокурора в тому, що вона не задекларувала годинник за 10 тисяч євро і членство в громадській організації з ознаками прибутковості.

Венедиктова і Стерненко

Венедиктова і Стерненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурорка Ірина Венедиктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. Однак Венедиктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

Нещодавно журналісти також звинуватили Венедиктову в тому, що вона не вказала в декларації квартиру в Києві вартістю приблизно в 500 тисяч доларів.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Сергій Стерненко Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Національне антикорупційне бюро України Офіс генерального прокурора України
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Червоний Данило
Червоний Данило
нужно избавится от этой карманной, коррумпированной воровки венедиктовой!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Дубовик Леон, вот такие питорки и работают в "правосудии". и кого же эти питорки будут судить то??? конечно же тех, кого закажут, кто неуместен власти! эхх..линчевать бы их!
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
Червоний Данило . . . член Квалификационной комиссии судей хозяйственных судов Украины П.Гречковский получил взятку 500 тыс.баксов . . . суд квалифицировал - что это "провокация взятки", т.е. судья не требовал - а ему предложили и он взял . . . а это запрещено (провокация) УК . . . теперь он член Высшего Совета Правосудия . . .
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