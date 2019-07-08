НАБУ відкрило справу проти скандального чиновника Зеленського

У НАБУ відкрили кримінальне провадження про можливе зловживання службовим становищем колишнім керівником Державного управління справами Сергієм Борзовим.

11 червня 2019 року президент Володимир Зеленський указом призначив Борзова тимчасово виконуючим обов'язки керівника управління. Але ще в червні 2016 року проти чиновника НАБУ почало слідство.

Центр протидії корупції зазначив, що направили заяву проти Борзова в Бюро після виходу в ефір розслідування проекту "Наші гроші". У розслідуванні говорилося, що держпідприємство Укржитлосервіс, яке входить до складу ДУС, в грудні 2015 року видав сім'ї Борзових свідоцтво про право власності на квартиру площею 187,8 кв м. Приміщення, за даними журналістів, було передано не як службове, а відразу у власність.

Офіційно власниками квартири стали шість чоловік: сам Борзов, його дружина, двоє дітей і батьки. За даними журналістів, ринкова вартість квартири становить близько 10 млн грн. При цьому сім'я чиновника була досить заможна і не потребувала поліпшення житлових умов. За 2017 рік Борзов отримав 400 тисяч грн доходу, а його дружина-бізнесмен - майже мільйон.

Відповідь НАБУ

Крім того, згідно із законом, житло надається чиновникам в межах 13,65 кв м житлової площі на одну людину.

Сергій Борзов Главком

"Однак навіть для шести чоловік житло площею 190 кв м (110 - житлова) це перевищення всіх норм", – підкреслили в ЦПК.

На даний момент невідомо, на якому етапі перебуває розслідування НАБУ.

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