НАБУ відкрило справу проти кандидата в президенти: що відомо

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти кандидата в президенти Ольги Богомолець.

Справу завели за фактом можливого декларування недостовірної інформації народним депутатом БПП, передає "Лівий берег" із посиланням на джерело в НАБУ.

Повідомляється, що кримінальне провадження за статтею 366-1 Кримінального кодексу розслідується з 19 лютого. У бюро підозрюють, що Богомолець могла приховувати майно за 2015-2017 роки.

У 2017-му Богомолець задекларувала 4,2 млн гривень доходів і 430 тис. доларів, 290 тис. євро готівки.

Ольга Богомолець Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно НАБУ відкрило три справи щодо уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Розслідування також стосується можливого декларування недостовірної інформації в період з 2015 по 2017 рік.

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