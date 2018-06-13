УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

НАБУ відкрило справу на заступника голови Адміністрації Порошенка

1.4тЧитати новину російською

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

"Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України", - зазначили в НАБУ у коментарі УП.

Також там додали, що всі матеріали і звернення по цій темі, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їхньої перевірки в межах досудового розслідування за даним фактом, про що заявників повідомляють письмово.

Новини
НАБУ не буде об'єктивно розслідувати справи проти себе - нардеп

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філатов не вказав у декларації цивільну дружину-юристку Анну Бабич, яка після його призначення отримала кілька дуже вигідних контрактів

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "Обозреватель".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олексій Філатов
Місце
Україна
Об'єкти
Антикорупційне бюро УкраїниАдміністрація Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги