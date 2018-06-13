НАБУ відкрило справу на заступника голови Адміністрації Порошенка

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

"Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України", - зазначили в НАБУ у коментарі УП.

Також там додали, що всі матеріали і звернення по цій темі, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їхньої перевірки в межах досудового розслідування за даним фактом, про що заявників повідомляють письмово.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філатов не вказав у декларації цивільну дружину-юристку Анну Бабич, яка після його призначення отримала кілька дуже вигідних контрактів