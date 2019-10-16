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16 жовтня • оновлено в 23:17
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"Роблять мамонта з бліх": Луценко відреагував на "масштабну справу" НАБУ

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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на відкриття Національним антикорупційним бюро кримінального провадження проти нього.

Свою поліцію він виклав на сторінці у Facebook, розкривши подробиці справи.

"Звичка моїх опонентів – шукати бліх і видавати їх за мамонта – незмінна", – написав Луценко.

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Луценко відреагував на "масштабну справу" НАБУ

Луценко відреагував на "масштабну справу" НАБУ

"Не дивлячись на фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ присвячена тому, що я нібито не виніс догану заступнику. Нічого не скажеш – масштабна справа", – пояснив ексгенпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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