"Роблять мамонта з бліх": Луценко відреагував на "масштабну справу" НАБУ

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на відкриття Національним антикорупційним бюро кримінального провадження проти нього.

Свою поліцію він виклав на сторінці у Facebook, розкривши подробиці справи.

"Звичка моїх опонентів – шукати бліх і видавати їх за мамонта – незмінна", – написав Луценко.

Луценко відреагував на "масштабну справу" НАБУ

"Не дивлячись на фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ присвячена тому, що я нібито не виніс догану заступнику. Нічого не скажеш – масштабна справа", – пояснив ексгенпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НАБУ взялося за Луценка через підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Раніше проти Луценка кримінальне провадження також відкрило Державне бюро розслідувань. Йдеться про підозру у зловживанні владою або службовим становищем для підтримки нелегального казино.

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