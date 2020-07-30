НАБУ розкрило масштабні розкрадання в ЗСУ на облаштуванні полігону Широкий лан

НАБУ викрило групу осіб на зловживаннях при облаштуванні військового полігону.

Національне антикорупційне бюро викрило групу осіб у складі колишніх посадових осіб Збройних Сил України та бізнесу на зловживаннях під час облаштування військового полігону Широкий лан.

Про це повідомили на сайті НАБУ. У результаті дій зловмисників державі завдано збитків на більш ніж 37 млн ​​грн.

Слідство встановило, що посадові особи ЗСУ у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт і послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Ульянівка Миколаївської області у такий спосіб, що ТОВ отримало від Міністерства оборони України понад 37 млн ​​грн за роботи, які фактично не виконало.

"Сума завданих державі збитків у результаті незаконної переплати підтверджена висновком Державної аудиторської служби і експертизами", – відзначили в НАБУ.

У четвер, 30 липня, п'яти особам повідомили про підозру.

Йдеться про (посади на момент скоєння злочину):

начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ;

начальника Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ;

начальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ;

бенефіціара ТОВ;

директора ТОВ.

Розслідування під процесуальним керівництвом САП триває з листопада 2019 року після передачі справи з Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ затримало першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка під час передачі неправомірної вигоди.